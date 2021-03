La Matinale avec Jean-François Verdier

Deux disques pour Jean-François Verdier et l'Orchestre Victor Hugo Franche-Comté : "Clair-Obscur" aux côtés de Sandrine Piau dans un registre romantique allemand, ainsi qu'une création jazz contemporaine par le compositeur et saxophoniste Guillaume Saint-James.

Tentez de gagner le disque "Continuum" de Justin Taylor sorti en 2018 chez Alpha Classics, en répondant correctement à la question de Jean-Baptiste Urbain.

Antonio Vivaldi

Concerto pour violon en Ut Majeur, RV 171 - 1. Allegro

Europa galante

Fabio Biondi, violon

OPUS 111

César Franck

Prélude, Choral et Fugue pour piano en si mineur - 3. Fugue

Daniel Isoir, piano

MUSO

Frederick Loewe

My fair lady : show me

Julie Andrews et Rex Harrison

AVID

Franz Schubert

Impromptu en Sol bémol Majeur op. 90 n°3 / D 899 n°3

Maria Joao Pires, piano

DEUTSCHE GRAMMOPHON

Thione Seck

Sey

Orchestre Baobab

NOVA RECORDS

Wolfgang Amadeus Mozart

Messe en ut mineur KV 427 - Quoniam

Ambroisine Bré, soprano

Ana Maria Labin, soprano

Stanislas de Barbeyrac, ténor

Les Musiciens du Louvre

Marc Minkowski, direction

PENTA TONE CLASSICS

Domenico Scarlatti

Sonate pour clavecin en fa mineur K 519

Justin Taylor, clavecin

ALPHA