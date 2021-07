La Matinale avec Irène Jolys

La violoncelliste Irène Jolys, directrice artistique du Festival des Cordes de Loire en Anjou, présente la 5ème édition du Festival qui aura lieu du 18 au 25 juillet 2021, et où elle jouera le Quintette à deux violoncelles "Paysage avec ruines" de Karol Beffa.

Au programme dans Réveil classique

7h40 : Reportage

7h50 : Le jeu de l'été

8h : Le journal de Marie-Hélène Duvignau

8h10 : Le Tour de France des festivals - Philippe Tranchet, directeur artistique du festival "Un violon sur le Sable"

8h25 : L’été des Frères Jacques

8h30 : L'invitée du jour - Irène Jolys

Le jeu concours musical

Tentez de gagner le disque "Libertà ! Mozart et l'opéra" par l'Ensemble Pygmalion dirigé par Raphaël Pichon, sorti en 2019 sous le label Harmonia Mundi, en répondant correctement à la question de Clément Rochefort.

Pour cela, cliquez sur "contactez-nous" et laissez-nous vos coordonnées : nom, prénom et adresse postale complète. Bonne chance !

Programmation musicale

Frederick Loewe

My fair lady (comédie musicale) : « I could have danced all night »

Marie Oppert (soprano), Orchestre national de Lille, Nicholas Skilbeck (direction)

WARNER CLASSICS

Johannes Brahms

4 Klavierstücke op. 119 : Rapsodie en mi bémol majeur op. 119 n°4

Julius Katchen (piano)

DECCA

The Rolling Stones

(I can't get no) satisfaction

ABKCO Records

Jean-Sébastien Bach

Motet Singet dem Herrn ein neues Lied BWV 225 : 3. « Lobet den Herrn in seinen Taten »

Ensemble Pygmalion, Raphaël Pichon (direction)

HARMONIA MUNDI

Astor Piazzolla

Fugata SpiriTango Quartet : Fanny Gallois (violon), Fanny Azzuro (piano), Thomas Chedal (accordéon), Benoit Levesgue (contrebasse)

CHALLENGE CLASSICS

Hector Berlioz

Symphonie fantastique op. 14 « Episode de la vie d'un artiste » : Marche au supplice (libre adaptation pour orchestre de chambre et instruments électroniques d’Arthur Lavandier)

Académie de musique de rue Tonton a faim, Le Balcon, Maxime Pascal (direction)

ALPHA

Max Bruch

Kol nidreiop. 47 (2. Un poco più animato) Camille Thomas (violoncelle), Orchestre philharmonique de Bruxelles, Mathieu Herzog (direction)

DEUTSCHE GRAMMOPHON