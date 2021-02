La Matinale avec Hugo Marchand

Quatre ans après avoir été nommé Étoile de l'Opéra de Paris, Hugo Marchand publie son livre "Danser" chez Arthaud. Son amour pour la danse, les concours d'entrée, les rencontres artistiques, les coulisses, le mental, le corps de l'artiste sont confessés dans ce riche ouvrage, d'une Etoile de 28 ans.

Au programme

Le jeu concours

Tentez de gagner le disque "Songs" de Patrick Messina et Fabrizio Chiovetta, en répondant correctement à la question posée par Jean-Baptiste Urbain.

Pour cela, cliquez sur "contactez-nous" et laissez-nous vos coordonnées : nom, prénom et adresse postale complète.

Bonne chance !

La réponse à trouver :

Programmation Musicale