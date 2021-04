La Matinale avec Gustavo Dudamel

C'est un nouvel acte qui va s'écrire pour l'Opéra de Paris. Alexander Neef vient de nommer le chef d'orchestre vénézuélien, Gustavo Dudamel, comme directeur musical de l'institution. Il prendra ses fonctions dès la saison prochaine, jonglant entre Los Angeles et Paris. Rencontre avec le maestro.

Au programme

Le jeu concours musical

Tentez de gagner le disque "Cities", par Thibault Cauvin, sorti le 18 octobre 2012 sous le label Samuel Cohen Productions, en répondant correctement à la question de Jean-Baptiste Urbain.

Pour cela, cliquez sur "contactez-nous" et laissez-nous vos coordonnées : nom, prénom et adresse postale complète. Bonne chance !

Programmation musicale

Wolfgang Amadeus Mozart

La flûte enchantée : Papagena ! Papageno !

Sandrine Piau, soprano

Florian Sempey, baryton

Insula Orchestra

Laurence Equilbey

ERATO

Lili Boulanger

D'un matin de Printemps

Trio Hélios

MIRARE

André RaisonNoël Poitevein : Au Saint Nau

Maîtrise de Radio France

Les Musiciens de Saint Julien

Sofi Jeannin, direction

ALPHA

Paul Dukas

Ariane et Barbe bleue

Chœur et Orchestre de l’Opéra de Lyon

Lothar Koenigs, direction

ENREGISTREMENT FRANCE MUSIQUE

Frédéric Chopin

Fantaisie impromptue pour piano en ut dièse min op 66

Maria Joao Pires, piano

DG

Bjorn Ulvaeus / Benny Andersson

Like an angel passing through my room

Sonya Yoncheva, soprano

Cappella Mediterranea, orchestre

Leonardo Garcia Alarcon, direction

SONY CLASSICAL

Serge Prokofiev

Lieutenant Kijé op 60 : Troika

Orchestre Symphonique Allemand de Berlin

Tugan Sokhiev, direction

SONY

Marco Pereira

Rio de Janeiro : Bate-coxa

Thibault Cauvin

SONY

Serge Koussevitsky

Valse miniature n°1

Eugene et Gina Levinson, contrebasse et piano

CALA ET CALA RECORDS

Fazil Say

Never give up (pour violoncelle et orchestre)

Camille Thomas, violoncelle

Orchestre Dijon Bourgogne

Mathieu Herzog, direction

ENREGISTREMENT FRANCE TV

Michel Legrand

De Delphine à Lancien

Bud Shank, flûte

DECCA