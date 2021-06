La Matinale avec Glass Marcano

Découverte lors du concours La Maestra en septembre dernier, la jeune cheffe vénézuélienne Glass Marcano vient d'être nommée cheffe principale invitée à l'Opéra de Tours à partir de la saison prochaine.

