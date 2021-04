La Matinale avec Geoffroy Jourdain

Les Cris de Paris et la mezzo-soprano Lucile Richardot, dirigés par le fondateur et directeur artistique de l'ensemble vocal Geoffroy Jourdain, sortent le nouvel album Berio to Sing sur le label Harmonia Mundi, dans lequel toutes les facettes de l'écriture vocale de Luciano Berio sont représentées.

Le chef et fondateur de l'ensemble Les Cris de Paris Geoffroy Jourdain sort le nouveau disque "Berio to Sing" sur le label Harmonia Mundi, © Samuel Berthet