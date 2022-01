La Matinale avec Gabriel Yared en hommage à Jean-Jacques Beineix

Le compositeur Gabriel Yared évoque ce matin la mémoire du réalisateur Jean-Jacques Beineix, disparu il y a quelques jours. Gabriel Yared avait noué une relation artistique très forte avec le réalisateur, en composant notamment les musique de ses films "37°2 le matin" et "La Lune dans le caniveau".

Au programme

La voix mystère

Tentez de gagner le disque "The seven last words of Christ" de Haydn, par Nicolas Stavy, paru le 27 septembre 2019 chez Bis Records. Pour cela, envoyez nous la réponse de notre jeu concours "La voix mystère" à 7h55 en cliquant sur "Contactez nous" et laissez-nous vos coordonnées : nom, prénom et adresse postale complète. Bonne chance !