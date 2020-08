La matinale avec Frédéric Maurin

Nommé en janvier 2019 à la tête de l'Orchestre National de Jazz, c'est le compositeur et chef d'orchestre Frédéric Maurin, que nous recevons ce matin. Il viendra nous parler de "Dancing in your head" et "Rituels", deux disques free jazz, sortis simultanément le 21 août dernier.

Frédéric Maurin, Directeur artistique et chef d'orchestre de l'Orchestre National du Jazz, © S. Gripoix