La Matinale avec François Lazarevitch

Après la musique ancienne d’Écosse puis d’Irlande, François Lazarevitch et son ensemble Les Musiciens de Saint-Julien dédient leur nouvel album, The Queen’s delight, à l’Angleterre, avec la soprano Fiona McGown et le baryton-percussionniste Enea Sorini.

François Lazarevitch, fondateur de l'ensemble Les Musiciens de Saint-Julien / The Queen's Delight, © Jean-Baptiste Millot