La Matinale avec Etienne Daho

Le nouveau disque de reprises d'Etienne Daho, intitulé "Surf" sort ce vendredi et mêle des titres folk, pop, rock et soul. Ces 20 chansons enregistrées entre 2004 et 2006 n'avaient jamais vu le jour encore et nous permettent d'entrevoir davantage l'arbre généalogique musical du chanteur.

