La Matinale avec Daniel Barenboim

L'immense pianiste et chef d'orchestre Daniel Barenboim est à Paris pour une série de concerts à La Philharmonie. Retour avec lui sur ses années heureuses passées dans la capitale auprès de Nadia Boulanger et de l'Orchestre de Paris mais aussi sur son travail avec l'Académie Barenboim-Said.

Au programme

Programmation musicale

Wolfgang Amadeus Mozart

Divertimento en Ré Maj KV 136 : 1. Allegro

Quatuor Van Kuijk

ALPHA

Florence Price

Adoration

Randall Goosby, violon

Zhu Wang, piano

DECCA

Anitra's dance

Dizzy Gillespire and his US State Department Jazz Orchestra

OLFERT DAPPER

Richard Strauss

Elektra - Schweig und tanz (Electre et Chrysothémis)

Evelyn Herlitzius, soprano

Anne Schwanewilms, soprano

Staatskapelle de Dresde

Christian Thielemann, direction

DEUTSCHE GRAMMOPHON

Luca Antonio Predieri

Scipione il giovane : Finche salvo e l’amor suo

Jakub Jozef Orlinski, contreténor

Il Pomo d’Oro

Maxim Emelyanychev

ERATO

Juliette Gréco

La fille de Londres

PHILIPS

Gabrielle Fauré

Papillon

Christian-Pierre La Marca, violoncelle

Lise de la Salle, piano

SONY CLASSICAL

Manuel Garcia

El poeta calculista : Yo que soy contrabandista

Javier Camarena, ténor

Les Musiciens du Prince

Capuano Gianluca, direction

DECCA

Camille Saint-Saëns

2 Chœurs op 68 : 2. Les fleurs et les arbres

Les Métaboles

Léo Warynski, direction

NOMADMUSIC

Joseph Haydn

Symphonie n°7 « Le Midi » Orchestre national d'Île-de-France

Michael Hofstetter, direction

Claude Debussy

Sonate pour violon et piano en sol min : 2. Intermède. Fantasque et léger

Michael Barenboim, violon

Daniel Barenboim, piano

DEUTSCHE GRAMMOPHON

Claude Debussy

Fantaisie pour piano et orch – 1. Andante ma non troppo

Martha Argerich, piano

Staatskapelle de Berlin

Daniel Barenboim, direction

DEUTSCHE GRAMMOPHON

Pierre Boulez

Messagesquisse : Très rapide – pour violoncelle soliste et 6 violoncelles

West Eastern Divan Orchestra

Daniel Barenboim, direction

DEUTSCHE GRAMMOPHON

Nadia Boulanger

3 Pièces pour violoncelle et piano : 3. Vite et nerveusement rythmé

Astrig Siranossian, violoncelle

Daniel Barenboim, direction

ALPHA