La Matinale avec Damien Guillon

Alors que la 2e édition des Escales Baroques viennent de se terminer, pas de répit pour Le Banquet Céleste et Damien Guillon, qui sont à l'affiche des festivals Sinfonia en Périgord et Ambronay, avant de reprendre la route des tournées pour Rinaldo de Haendel.

Jean-Sébastien Bach

Sonate en Mi bémol Maj BWV 1031 : Sicilienne (écrite aussi bien pour flûte que clavier)

David Bismuth, piano

AME SON

Nicola Matteis

4 airs : Ground en Ré Maj la sol re per fa la mano - arrangements pour violon flûte à bec violoncelle et guitare baroque

Ensemble Palladian

Rachel Podger, violon

Joao Gilberto

Segredo

VERVE

Etienne Moulinie

Souffrez, beaux yeux pleins de charmes - pour soprano haute-contre et basse continue

Les Arts Florissants

William Christie direction

LES ARTS FLORISSANTS

Benjamin Godard

Symphonie gothique op 23 : Allegro non troppo (5e mouvement)

Orchestre de la radio de Munich

David Reiland, directionCPO

Johannes Brahms

4 Klavierstücke op 119 : Rapsodie en Mi bémol Maj op 119 n°4

Jean Frederic Neuburger, piano

DISCAUVERS

Jean-Baptiste Lully

Ballet royal des amours déguisés : Ah! Rinaldo, e dove sei? (8ème entrée) Plainte d'Armide

Les Talens Lyriques

Christophe Rousset, direction

Ambroisine Bré, mezzo soprano (Armide)

APARTE

Jean-Sébastien Bach

Concerto pour piano en fa mineur BWV 1056 (arrangement pour piano et orchestre à cordes), 1er mouvement allegro

Vikingu Olafsson, piano

Philharmonia Orchestra

Paavo Järvi, direction

Nadia Ratsimandresy

Nuages

Alessandro Stradella

San Giovanni Battista : Sinfonia II

Le Banquet Céleste

Damien Guillon, directionALPHA

Philipp Heinrich Erlebach

Ich rühme mich nicht rauher Werke (Ich finde schlechte Freud bei Unempfindlichkeit)

Le Banquet Céleste

Damien Guillon, direction

ALPHA

Georg Friedrich Haendel

Le Messie : Thou art gone up on high (2ème partie) Air de contre-ténor

Damien Guillon, contre-ténor

Le Concert des Nations

Jordi Savall, direction

ALIA VOX