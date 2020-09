La Matinale avec Cristian Măcelaru

Cristian Macelaru a officiellement pris ses fonctions de directeur musical de l'Orchestre national de France le 1er septembre dernier, succédant ainsi à Emmanuel Krivine. Son premier concert en tant que chef titulaire aura lieu ce jeudi 24 septembre en direct de l'Auditorium de Radio France.

Tentez de gagner le disque "Piano Concertos 1 & 3 de Rachmaninov", par le pianiste Daniil Trifonov, sorti le 12 octobre chez Deutsche Grammophon, en répondant correctement à la question de Jean-Baptiste Urbain

Claude Debussy

Children’s corner : Doctor Gradus ad Parnassum

Michel Dalberto, piano

APARTE

Jean-Marie Leclair

Concerto pour hautbois cordes et basse continue en Ut mal op 7 n°3 - Andrés Gabetta

Cappella Gabetta

Benjamin Biolay

Les cerfs volants

VIRGIN

Henri Herz

Nocturnes caractéristiques op 45 : 2. La mélanconia

Philip Martin, piano

HYPERION

Serge Prokofiev

Roméo et Juliette op 64. Suite : Danse des chevaliers - arrangement pour alto et orchestre

Adrien La Marca, alto

Orchestre philharmonique Royal de Liège

Direction, Christian Arming

LA DOLCE VOLTA

Emil Stern

Ballade irlandaise

Bourvil, voix

MARIANNE MELODIE

Serge Rachmaninov

Concerto pour piano n°3 en Ré min op 30 : Finale

Daniil Trifonov, piano

Orchestre de Philadelphie

Direction, Yannick Nézet Séguin

DG

Francis Poulenc

Figure humaine : Liberté

Ensemble Aedes

Direction, Mathieu Romano

APARTE

Jean-Philippe Rameau

Les Boréades: Contredanse très vive - arrangement pour orgue

Gaëtan Jarry, orgue

CHATEAU DE VERSAILLES SPECTACLES

Ray Charles

I love you so much it hurts

RHINO RECORDS

Dmitri Chostakovitch

Suite de jazz n°2 : Valse n°1

Orchestre Royal du Concertgebouw d’Amsterdam

Direction, Riccardo Chailly

DECCA

Georges Bizet / Rodion Shchedrin

Carmen Suite

Orchestre national de France

Direction, Cristian Macelaru

Enregistrement France Musique

Gustav Mahler

Symphonie n°10 : 1. Adagio

Orchestre national de France

Direction, Cristian Macelaru

Enregistrement France Musique