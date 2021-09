La Matinale avec Claire Désert

En parallèle de sa rentrée au CNSM de Paris, la pianiste et pédagogue Claire Désert fait paraître deux nouveautés : le volume 4 de sa série Schumann chez Mirare et un disque Chopin avec la violoncelliste Anne Gastinel. Un début de saison également ponctué par quelques concerts le mois prochain...

Au programme

Le jeu concours

Tentez de gagner un disque des sonates pour violoncelle de Beethoven par Tanguy de Williencourt et Raphaël Pidoux sorti en janvier 2021 chez Harmonia Mundi. Pour cela, cliquez sur "contactez-nous" et laissez-nous vos coordonnées : nom, prénom et adresse postale complète. Bonne chance !