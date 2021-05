La Matinale avec Célia Oneto Bensaïd

La pianiste Célia Oneto Bensaïd grave un disque autour de la pièce "Number One" de Camille Pépin, avec les "Metamorphosis" de Philip Glass et les "Miroirs" de Ravel. Un choix qui reflète ses affinités musicales : les musiques françaises et américaines, mais aussi le répertoire contemporain.

