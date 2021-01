La Matinale avec Case Scaglione

Ce début d'année signe la sortie en numérique chez NoMadMusic de deux disques du nouveau directeur musical de l'Orchestre national d'Île-de-France, Case Scaglione ! "Wagnermania" et la 3e Symphonie "Eroica" de Beethoven sont à l'honneur ce matin avec le chef américain.

Au programme

Le jeu concours

Tentez de gagner le disque "Scarlatti. Sonates/Vol.6 par Pierre Hantaï", paru le 27 septembre 2019 sous le label Mirare.

Pour cela, cliquez sur "contactez-nous" et laissez-nous vos coordonnées : nom, prénom et adresse postale complète. Bonne chance !

La réponse qu'il fallait trouver :

Programmation musicale

Johannes Brahms

Variations sur un thème de Joseph Haydn op 56a : 2. Andante

Orchestre du Festival de Budapest

Direction, Ivan Fischer

CHANNEL CLASSICS

Vladimir Cosma

Suite populaire : Farandola

Vincent Beer-Demander, mandoline

Grégory Daltin, accordéon

LARGHETTO MUSIC

Vladimir Cosma

Ciné jazz : Le jouet

Vincent Beer-Demander, mandoline

Grégory Daltin, accordéon

LARGHETTO MUSIC

Serge Prokofiev

Sonate pour piano n°2 en Ré min op 14 : 4. Vivace

Jean-Paul Gasparian, piano

EVIDENCE

Wolfgang Amadeus Mozart

Messe en Ut Maj K 317 du Couronnement : Credo

Choeur Accentus

Insula Orchestra

Direction, Laurence Equilbey

ERATO

Leonard Bernstein

Mass : Gloria : Gloria tobi - Orchestre de Philadelphie

Westminster Symphonic Choir

Street Chorus Cast

Temple University Concert Choir

The American Boychoir

Orchestre de Philadelphie

Direction, Yannick Nézet-Séguin

DG

Barbara

A chaque fois

MERCURY

Domenico Scarlatti

Sonate pour clavecin en Mi bémol Maj K 253 : Allegro

Pierre Hantaï, clavecin

MIRARE

John Smith

The star-spangled banner

Louis Armstrong and his all stars

OMEGA CLASSICS DIGITAL

Emmanuel Chabrier

Le roi malgré lui : Danse slave

Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo

Direction, Hervé Niquet

NAXOS

Jean-Sebastien Bach

L’art de la Fugue BWV 1080 : Canon alla duodecima

Pierre Laurent Aimard, piano

DG

Ennio Morricone

BOF La vie aquatique : Here’s to you

Joan Baez, voix

HOLREC