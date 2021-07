La Matinale avec Bertrand Cuiller

L'ensemble Caravansérail du claveciniste Bertrand Cuiller sillonne les routes des Festivals cet été : dans un programme de concertos pour 3&4 clavecins de Bach, ils se produiront au Festival de Saintes, au Festival Les Heures Musicales de l’Abbaye de Lessay et au Festival Sinfonia en Périgord.

Au programme dans Réveil classique

7h40 : Reportage de Marie Gicquel

7h50 : Le jeu de l'été

8h : Le journal

8h10 : Le Tour de France des festivals - Markus Hinterhäuser, directeur artistique du Festival de Salzbourg

8h25 : L’été des Frères Jacques

8h30 : L'invité du jour : Bertrand Cuiller

Le jeu concours musical

Tentez de gagner le disque "Chopin Piano Concertos - Orchestre National Royal d'Écosse, Benjamin Grosvenor", sorti le 21 février sous le label Decca, en répondant correctement à la question de Clément Rochefort.

Pour cela, cliquez sur "contactez-nous" et laissez-nous vos coordonnées : nom, prénom et adresse postale complète. Bonne chance !

Programmation musicale

Claudio Monteverdi, Selva Morale e spirituale (Beatus Vir)

Les Cris de Paris, Geoffroy Jourdain (direction)

Enregistrement Radio France

Jacques Offenbach, Cours méthodique de duos pour deux violoncelles. Lettre F, op. 54 – Livre 2 en Mi majeur - 3. Polonaise

Anne Gastinel & Xavier Phillips (violoncelles)

La Dolce Volta

Frédéric Chopin, Concerto pour piano n° 1 en mi mineur op. 11 (3. Rondo. Vivace)

Benjamin Grosvenor (piano), Orchestre national royal d’Ecosse, Elim Chan (direction)

Decca

Pauline Viardot, Cendrillon (Acte I, air de Cendrillon « Si je n’y venais pas, qui donc le balaîrait »)

Sandrine Piau (soprano) & Nicholas Kok (piano)

Opera Rara

Wolfgang Amadeus Mozart, Don Giovanni (Acte I, scène 5, Leporello, air du catalogue « Madamina, il catalogo è questo »)Vito Priante, baryton, Musicaeterna, Teodor Currentzis (diection)

Sony

Henry Purcell, Hail bright Cecilia! (Chœur "Hail! Bright Cecilia, hail to thee")

Vasiljka Jezovsek (soprano), Robin Blaze (contre-ténor), Mark Padmore (ténor) et Brian Bannatyne Scott (basse) et Adrian Peacock (basse), Collegium vocale de Gand, Chapelle Royale de Versailles, Philippe Herreweghe (direction)

Enregistrement le 7 juillet 1995 au Festival de Saintes, à l’Abbaye aux Dames

Archive INA

Marcel Dabadie, Jacques Breux, La gavotte des bâtons blancs

Les Frères Jacques

RYM Musique

Jean-Sébastien Bach, Concerto pour clavecin en sol mineur BWV 1058 (3. Allegro Assai)

Bertrand Cuiller (clavecin), Ensemble Stradivaria, Daniel Cuiller (direction)

Mirare

Jean-Sébastien Bach, Sonate pour traverso et clavecin obligé en sol majeur BWV 1027/1039 (2. Allegro ma non tanto)

Franck Theuns (traverso), Bertrand Cuiller (clavecin)

Ramée

Domenico Scarlatti, Sonate en Do Majeur K 143 (Allegro) Bertrand Cuiller (clavecin)

Enregistrement Radio France

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

>