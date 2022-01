La Matinale avec Baptiste Trotignon

Pianiste de jazz reconnu, Baptiste Trotignon est également compositeur depuis une dizaine d'années. Il vient tout juste de sortir "Anima", un disque entre musique classique et jazz, qui dévoile une nouvelle facette de la personnalité de ce pianiste hors des conventions.

L'actualité des orchestres

Tous les lundis, en partenariat avec l’Association Française des Orchestres nous mettons en lumière un orchestre français : aujourd’hui c’est l’Orchestre du Capitole de Toulouse, dirigé par le chef russe Maxim Emelyanychev, dans un programme Mozart, Bruch et Schumann.

Enregistré le 7 janvier 2022 au Capitole de Toulouse.

