La Matinale avec Avishai Cohen

Le contrebassiste de jazz Avishai Cohen sort un nouvel album, "Two Roses", qui reprend des grands titres orchestrés du contrebassiste, enregistré avec les musiciens de son trio, Elchin Shirinov et Mark Guiliana, et l'Orchestre Symphonique de Gothenburg, dirigé par Alexander Hanson.

Avishai Cohen et le Gothenburg Symphony Orchestra sous la baguette d'Alexander Hanson, © Bernard Rie