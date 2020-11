La Matinale avec Antoine Guerber

Antoine Guerber, directeur de l'Ensemble Diabolus in Musica avait rencontré Samuel Paty et ses élèves au Collège Bois d'Aulne de Conflans Sainte Honorine, lors d'un atelier musical pédagogique, le 30 janvier 2020. En cette rentrée des classes, témoignage et hommage à un professeur ouvert d'esprit.

