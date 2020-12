La Matinale avec Anne Ducros

Anne Ducros illustre une fois de plus son talent à travers l'album "Something", accompagnée du guitariste Adrien Moignard et du contrebassiste Diego Imbert. Teinté entre autre de reprise des Beatles et Django Reinhardt, ce disque intimiste représente la délicatesse et la douceur vocale de l'artiste.

Anne Ducros, pour la sortie de son album "Something", paru le 28 février 2020 sous le Label Sunset Records, © Jean-Baptiste Millot