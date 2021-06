La Matinale avec André Manoukian

Douze petites notes pour 40 grandes histoires.... De Pythagore à Miles Davis, en passant par Jean-Sébastien Bach, le dernier livre d'André Manoukian "Sur les routes de la musique", nous raconte une histoire musicale vivante et accessible, qui raviront néophytes et connaisseurs.

Tentez de gagner deux places pour le concert "Sirbalalaïka" du Sirba Octet, le vendredi 25 juin à La Scala , en répondant correctement à la question de Jean-Baptiste Urbain. Pour cela, cliquez sur "contactez-nous" et laissez-nous vos coordonnées : nom, prénom et adresse postale complète. Bonne chance !

Gabriel Fauré

2 Melodies op 27 – 1. Chanson d’amour

Sabine Devieilhe, soprano

Alexandre Tharaud, piano

ERATO

Carl Maria von Weber

Le maître des esprits : ouverture – Konzerthaus Orchester Berlin

Christoph Eschenbach, direction

ALPHA

Jeanne Moreau

Ni trop tôt ni trop tard ACCORD

Jean-Philippe Rameau

Suite en La Maj / la min : Double V

William Christie, clavecin

HARMONIA MUNDI

Joaquin Rodrigo

Concerto de Aranjuez : 1. Allegro con spirito - Concerto de Aranjuez : 1. Allegro con spirito

Thibaut Garcia, guitare

Orchestre National du Capitole de Toulouse

Ben Glassberg, direction

WARNER CLASSICS

Arcangelo Corelli

Concerto grosso en Fa Maj op 6 n°3 - 2. Allemande Tafelmusik, orchestre

Jeanne Lamon, directionHARMONIA MUNDI

Jérôme Kern

The Way You Look Tonight

Stan Getz

BDMUSIC

Le temps du muguet

Sirba Octet

Orchestre Royal Philharmonique de Liège

Christian Arming

DEUTSCHE GRAMMOPHON

Antonio Vivaldi

Concerto en Si bémol Maj RV 423 : Allegro

Sol Gabetta, violoncelle

Capella Gabetta, orchestre

Andres Gabette, direction

SONY

André Gedalge

Sonate n°1 en Sol Maj op 12 : Vivace

Alexandre Kantorow, piano

Jean-Jacques Kantorow, violon

NO MAD MUSIC