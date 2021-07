La Matinale avec Alexandre Astier

Le réalisateur Alexandre Astier est notre invité du jour, à l'occasion de la sortie de son film très attendu "Kaamelott : Premier volet", ce mercredi 21 juillet dans toutes les salles de cinéma !

Au programme dans Réveil classique

7h40 : Reportage : Les 50 ans du Festival de Saintes, par Flore Caron

7h50 : Le jeu de l'été

8h : Le journal

8h10 : Le Tour de France des Festivals : Gaël de Kerret pour le festival Valloire Baroque

8h25 : L'été des Frères Jacques

8h30 : L'invité du jour : Alexandre Astier

