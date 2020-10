La Matinale avec Alexander Neef

L'arrivée anticipée d'Alexander Neef à la tête de l'Opéra de Paris oblige l'institution lyrique à accélérer son processus de transition pour se relever de sa situation catastrophique. C'est une question vaste et épineuse que nous posons au nouveau directeur : comment réinventer l'opéra de demain ?

Au programme

7h20 : Au fil de l'actu avec Alexandra Bobes

7h40 : Tentez de gagner deux places pour le concert de Judicaël Perroy au festival Toulouse Guitare le 9 octobre à la chapelle des Carmélites

7h50 : Chronique éco d'Antoine Pecqueur

7h55 : Jeu concours musical

8h10 : Musique connectée de Suzanne Gervais

8h20 : Maxxi Classique de Max Dozolme

8h20 : L'invité du jour - Alexander Neef

Le jeu concours

Tentez de gagner le disque "Joseph Haydn -The seven last words of christ" de Nicolas Stavy, sorti le 27 septembre 2019 sous le label BIS, en répondant correctement à la question de Jean-Baptiste Urbain.

Cliquez sur "contactez-nous"et laissez-nous vos coordonnées : nom, prénom et adresse postale complète. Bonne chance !

Programmation musicale