La Matinale avec Airelle Besson

Après le très acclamé Radio One en 2016, Airelle Besson et son quartet composé d'Isabel Sörling, Benjamin Moussay et Fabrice Moreau, nous offrent une pause de légèreté bien méritée dans leur nouvel album "Try!", sorti en février sous son label Papillon Jaune.

Au programme

Le jeu concours musical

La programmation musicale

Ludwig van Beethoven

Symphonie n°3 op 554 Eroica : 3. Scherzo

Orchestre philharmonique d’Israël

Direction, Giuseppe Sinopoli

HELICON CLASSICS

Barbara Strozzi

Godere in gioventu op 1 n°12

Lise Viricel, soprano

Ensemble Le Stelle

Seulétoile

Erri De Luca

Bella

Peter de Laurenttis, voix

Seulétoile

Gabriel Fauré

Sonate pour violon n°1 en La Maj op.13 : 3. Allegro vivo

Tedi Papavrami,violon

Nelson Goerner, piano

ALPHA

Jean-Sebastien Bach

Concerto brandebourgeois n°6 en Si bémol Maj BWV 1051 : 3. Allegro

Zefiro

Direction, Alfredo Bernardini

ARCANA

Giorgio Antoniotto

Sonate pour violoncelle en Mi min : 1. Adagio

Ensemble Emiolia

PARATY PRODUCTIONS

Philip Glass

Les enfants terribles : Paul’s end

Katia et Marielle Labèque, pianos

DG

Michel Legrand

Between Yesterday and tomorrow : Where does the wind come from

Natalie Dessay, voix

London Studio Orchestra

SONY

Francis Poulenc

Les chemins de l’amour Yo-Yo Ma, violoncelle

Kathryn Stott, piano

SONY CLASSICAL



Camille Saint-Saëns

Le carnaval des animaux : 13. Le cygne Brigitte Engerer, piano

Henri Demarquette

WARNER CLASSICS

Deodat de Severac

Le coeur du moulin : Danse du chevalet

Orchestre Symphonique Région Centre-Tours

Direction, Jean-Yves Ossonce

TIMPANI

Paul Dukas

L’apprenti sorcier

Orchestre philharmonique d’Israël

Direction, Georg Solti

DECCA