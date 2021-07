La Matinale au Festival Radio France Occitanie Montpellier, avec Jean-Pierre Rousseau et le Quatuor Hanson

Jean-Pierre Rousseau, directeur du Festival de Radio France Occitanie Montpellier, est notre invité en direct des studios de France Bleu Hérault à Montpellier ! Il est accompagné par Jules Dussap & Gabrielle Lafait du Quatuor Hanson, qui donnent un concert aujourd'hui-même Salle Pasteur, au Corum.

Au programme dans Réveil classique

7h50 : Le jeu de l'été

8h : Le journal

8h10 : Le Tour de France des Festivals : Michaël Dian , directeur artistique du Festival de Chaillol

, directeur artistique du Festival de Chaillol 8h25 : L’été des Frères Jacques

Programmation musicale

Astor Piazzolla, Michelangelo 70

Vincent Maillard (vibraphone) & le Quatuor Caliente : Guillaume Hodeau (bandonéon), Cédric Lorel (piano), Michel Berrier (violon) et Nicolas Marty (contrebasse)

Aeon

Reynaldo Hahn, Quintette en fa dièse mineur : 3. Allegretto grazioso

Quatuor Tchalik & Dania Tchalik (piano)

Alko

Francesco Bartolomeo Conti, Don Chisciotte in Sierra Morena : « Odio, vendetta, amore » (Acte IV Scène 6) air de Fernando

Jakub Jozef Orlinski (contreténor), Il Pomo d’Oro, Maxim Emelyanychev (direction)

Erato

Gabriel Fauré, Deux Mélodies op. 27 : 1. Chanson d'amour

Sabine Devieilhe (soprano) & Alexandre Tharaud (piano)

Erato

Gabriel Fauré,Trois Mélodies op. 23 : 2. Notre amour

Sabine Devieilhe (soprano) & Alexandre Tharaud (piano)

Erato

Meredith Monk, Downfall

Meredith Monk & Vocal Ensemble, Bang on a Can All-Stars

Cantaloupe

Vladimir Cosma, Musique du film Le Bal des casse-pieds, version pour mandoline et accordéon

Vincent Beer-Demander (mandoline), Gregory Daltin (accordéon)

Larghetto Music

Georg Friedrich Haendel, Music for the Royal Fireworks HWV 351 : La réjouissance ; Menuets I et II

Le Concert Spirituel, Hervé Niquet (direction)

Glossa

Jean-Claude Massoulier, André Popp, C’est ça l’rugby

Les Frères Jacques

RYM Musique