La Matinale au Festival d'Aix-en-Provence avec Sébastien Daucé et Stéphane Degout

La Matinale se délocalise au Festival d'Aix-en-Provence, où Sébastien Daucé et son Ensemble Correspondances présentent "Combattimento, La Théorie du Cygne noir" du 3 au 18 juillet et Stéphane Degout chantera le rôle de Ford dans Falstaff.

Joseph Kosma/Jacques Prévert

En sortant de l’école

Les Frères Jacques

MERCURY

Igor Stravinsky

Feu d’artifice op. 4

Orchestre symphonique de Chicago

Direction, Pierre Boulez

DG

Lodovico Giustini

Sonate op. 1 n° 1 en sol mineur : 3. Sarabande, 4. Gigue, 5. Menuet

Edoardo Torbanielli, pianoforte

GLOSSA

Stéphane Delpace

L’Odieuse fugue

Félicien Brut, accordéon

Quatuor Hermès

Edouard Macarez, contrebasse

MIRARE

Antonio Vivaldi

Concerto pour violon, cordes et basse continue en Ut Majeur RV 191 : 3. Allegro ma poco

Patricia Kopatchinskaja, violon

Il Giardino Armonico

Direction, Giovanni Antonini

ALPHA

Johannes Brahms

Vier Gesänge op. 17 pour voix de femmes, 2 cors et harpe : 4. Gesang aus Fingal

Ensemble Pygmalion

Direction, Raphaël Pichon

HARMONIA MUNDI

Wolfgang Amadeus Mozart

Les noces de Figaro : « Voi signor, che giusto siete (Acte II)

Andrè Schuen, baryton

Julie Fuchs, soprano

Gyula Orendt, baryton

Jacquelyn Wagner, soprano

Monica Bacelli, mezzo-soprano

Maurizio Muraro, basse

Emiliano Gonzalez Toro, contre-ténor

Balthasar Neumann Ensemble

Direction, Thomas Hengelbrock

Enregistrement FM du 2 juillet 2021

Albert Willemetz, Jean Le Seyeux, Claude Normand

La Cantatrice

Les Frères Jacques

PHILIPS

Giuseppe Verdi

Falstaff : Se t’agguanto (Acte II)

Stéphane Degout, baryton

Orchestre de l’Opéra national de Lyon

Direction, Daniele Rustioni

Enregistrement FM 3 juillet 2021

Francesco Cavalli

Gli amori di Dafne e di Apollo : Prologue

Ensemble Correspondances

Direction, Sébastien Daucé

Enregistrement FM du 2 juillet

Claude Debussy

3 mélodies : 3. L'échelonnement des haies moutonne à l'infini

Stéphane Degout, baryton

Alain Planès, piano

HARMONIA MUNDI

Heinrich Schütz

Da Jesus an dem Kreuze stund SWV 478 (Les dernières paroles du Christ en Croix) : I. Introitus

Ensemble Correspondances

Direction, Sébastien Daucé

HARMONIA MUNDI