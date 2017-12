La Maîtrise de Radio France fête les 10 ans du site de Bondy

La Maîtrise célèbre les dix ans du site de Bondy au fil de plusieurs concerts et événements.

Le premier rendez-vous,Musique de France, est fixé le 5 décembre 2017 à l'auditorium Angèle et Roger Tribouilloy de Bondy.

►07h40 - Musique et web, par Suzanne Gervais : Un peu (beaucoup) de numérique à l'opéra.

►07h56 - Les Dépêches Notes, par Sofia Anastasio : Dépêches Notes du mardi 5 décembre 2017

►08h05 - L'invitée du jour : Sofi Jeannin, directrice musicale de la Maîtrise de Radio France

►08h53 - La chronique de Guillaume Tion : Phase and furious

Programmation musicale

♫ Elsa BARRAINE

Quatre Chants Juifs : I.Le Malchanceux

Benjamin Alunni (ténor), Marine Thoreau La Salle (piano)

KLARTHE 2017

♫ Juan Crisostomo DE ARRIAGA

Quatuor à cordes n°3 en mi bémol majeur : I. Allegro

Quatuor Modigliani

MIRARE 2012

♫ Frédéric CHOPIN

Impromptu pour piano n°3 en Sol bémol Maj op 51

Murray Perahia (piano)

CBS

♫ Wolfgang Amadeus MOZART

Don Giovanni : Acte II Sc 15 - Or che tutti o mio tesoro

Myrto Papatanasiu, Robert Gleadow, Julien Behr, Anna Grevelius, Marc Scoffoni, Julie Boulianne

Le Cercle de l’Harmonie, Jérémie Rhorer (direction)

ALPHA 2016

♫ Gabriel DUPONT

La maison dans les dunes : Dans les dunes par un clair matin

Stéphane Lemelin (piano)

ATMA CLASSIQUE 2011

♫ Jean-Baptiste LULLY

Alceste : Ouverture

Les Talens Lyriques, Christophe Rousset (direction)

APARTE 2017

♫ Dave BRUBECK

Take five

The Dave Brubeck Quartet, Carmen Mc Rae (chant)

JAZZ MAN 2005 (enr 1961)

♫ Antonio VIVALDI

Gloria en ré majeur RV 589 : Et in terra pax

Les Cris de Paris, Geoffroy Jourdain (direction)

AMBRONAY 2016

♫ Joseph HAYDN

Symphonie en ré majeur Hob I : 13 : pour violoncelle et orchestre. II. Adagio

Steven Isserlis (violoncelle), Orchestre de chambre d’Europe, Roger Norrington (direction)

RCA 1998

Programmation musicale de l'invitée

♫ Louis-Claude DAQUIN

Une jeune pucelle

Maîtrise de Radio France, Sofi Jeannin (direction)

ALPHA 2016

♫ Henri DUTILLEUX

Chansons de bord : Chanson à virer : Les filles de la Rochelle

Maîtrise de Radio France, Sofi Jeannin (direction)

RADIO FRANCE 2014

♫ Olivier MESSIAEN

Trois liturgies de la Présence Divine : II. Séquence

Maîtrise de Radio France, Sofi Jeannin (direction)

Concert enregistré le 01 juin à Saint-Denis

♫ Isabelle ABOULKER / Bruno PERBOST (arrangement)

Marco Polo et la princesse de Chine : La lagune et le Rialto ; Dans le port de Quanzhou

Henri Ozenne (Marco Polo), Maîtrise de Radio France, Sofi Jeannin (direction)

Quatuor Face à Face

Enregistré au Festival de Montpellier le 16 juillet 2016