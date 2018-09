“La jeune fille et la mort”, nouveau disque du Quatuor van Kuijk sorti le 14 septembre chez Alpha

Au sommaire aujourd'hui

► 07h45 - Classique Info de Sofia Anastasio

► 08h15 - Musique connectée de Suzanne Gervais : Portrait Instagram de la soprano canadienne Lisette Oropesa

► 08h30 - L'invité du jour : Quatuor van Kuijk

► 08h50 - La chronique de Julie Depardieu : Olympe de Gouges et la "Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne"

♫ Programmation musicale

Claude DEBUSSY

Petite suite pour piano à 4 mains L 65 : 3. Menuet

Martha Argerich, Cristina Marton

WARNER CLASSICS

Jean SIBELIUS

Concerto pour violon en ré mineur op.47 : 2. Adagio di molto

Lisa Batiashvili, Staatskapelle de Berlin, Daniel Barenboim

DG

Johannes BRAHMS

Sonate en fa mineur op.120 n°1 : 4. Vivace

Romain Guyot, François-Frédéric Guy

HARMONIA MUNDI

Henry PURCELL

The old bachelor Z 607 : Ouverture

The Parley of instruments, Roy Goodman

HYPERION

Jean-Sébastien BACH

Suite n°3 en Ré Maj BWV 1068 : air - pour orchestre / réduction pour violoncelle et piano

Pablo Casals, Blas Net

EMI

Yaron HERMAN

Legs to run BLUE

NOTE

Giacomo PUCCINI

Manon Lescaut : Intermezzo (Acte III)

Orchestre du Théâtre de la Scala de Milan, Riccardo Muti

DG

Maurice RAVEL

Sonate n°2 en sol majeur : 1. Allegretto

Guillaume Chilemme, Nathanaël Gouin

MAGUELONE

Gustav MAHLER

Symphonie n°2 en ut min (Résurrection) : IV. Urlicht

Olga Borodina, Orchestre Philharmonique de Munich, Valery Gergiev

MUNCHER PHILHARMONIKER

Frédéric CHOPIN

3 valses op.34 : Valse n°3 en la mineur

Hélène Grimaud

DG

Giacomo MEYERBEER

Robert le diable : Robert toi que j'aime (Acte IV Sc 2) Cavatine d'Isabelle

Lisette Oropesa, Vlad Iftinca

MORDENT MEDIA

Robert SCHUMANN

Danses des compagnons de David op.6 : I. Lebhaft et II. Innig

Jean-Marc Luisada

SONY

Jean-Philippe RAMEAU

Les fêtes d’Hébé : Gavottes en rondeau pour les bergers

Orchestre du XVIIIe siècle, Frans Brüggen

GLOSSA