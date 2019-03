La flûtiste Naïssam Jalal entre musique traditionnelle et jazz modal

Au programme aujourd'hui

Ça arrive près de chez vous !

Un nouveau rendez-vous pour mettre en valeur les associations qui œuvrent pour la diffusion de la musique classique partout en France. Des lieux accessibles qui accueillent de grands artistes, des concerts à des prix démocratiques dans toutes les régions de France.

Cette semaine : L’association Musique Baroque en Avignon

Prochains concerts

Jeudi 28 Mars à 20h30 à l'Opéra-Confluence (Avignon) : Philippe Jaroussky et l'Ensemble Artaserse

Dimanche 28 avril à 17h00 au Temple Saint-Martial (Avignon) : Mathias Vidal, Ensemble amarillis, Héloïse Gaillard

Dimanche 26 mai à 18h30 dans la Cour du Petit Palais (Avignon) : Eugénie de Mey, Julien Lahaye, Pierre Hamon

Journée Européenne de la Musique Ancienne

Le REMA (Réseau Européen de Musique Ancienne) prône l'organisation de Concerts et d’événements partout en Europe et au-delà, des centaines de concerts, qui joueront la musique du Moyen Âge au XVIII siècle, rendront hommage à un patrimoine européen, historique et musical, de plus de 1000 ans Parmi les festivités : un concert dans un observatoire astronomique, un DJ en version baroque, et un marathon musical de 8 heures à Copenhague.

Toutes les festivités à retrouver sur le site

à réécouter événement La Journée Européenne de Musique Ancienne fête sa 7ème édition avec France Musique !

Programmation musicale

Jean-Sébastien BACH

Concerto pour violon en la mineur BWV 1041

Isabelle Faust Académie de musique ancienne de Berlin, Bernhard Forck

HARMONIA MUNDI

Marin MARAIS

Muzettes I et II pour basse de viole et basse continue

Jordi Savall, Pierre Hantaï, Rolf Lislevand

VALOIS

Jaufré RUDEL

Quan Lo rius de la Fontana

Eugénie de Mey, Laurence Brisset (organetto)

BAYARD MUSIC

Astor PIAZZOLLA

Adios Nonino

Anne Gastinel, Orchestre National de France

NAIVE

Gabriel FAURE

Mirages op.113 : 4. Danseuse

Marianne Crebassa, Fazil Say

ERATO

Domenico SCARLATTI

Sonate pour clavecin en fa majeur K 6

Jean Rondeau

ERATO

Felix MENDELSSOHN

Symphonie n°3 “Ecossaise” : 4. Allegro

Irish Chamber Orchestra, Jörg Widmann

ORFEO

André CAMPRALe Carnaval de Venise : Le Bal : Menuet en rondeau + Chaconne Le Concert Spirituel, Hervé Niquet

GLOSSA

Serge RACHMANINOV 10 Prélude op.23 : 5. Alla marcia en sol mineur Guillaume Vincent

NAIVE