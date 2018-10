Cédric Tiberghien et Enrique Mazzola réunis autour de Beethoven

Au sommaire aujourd'hui

► 07h45 - Classique Info de Sofia Anastasio

► 08h15 - Musique connectée de Suzanne Gervais : "Le Chant des possibles, un documentaire sur le chant choral"

► 08h30 - L'invité du jour : Cédric Tiberghien

► 08h50 - La chronique de Guillaume Tion : Saison à vendre

♫ Programmation musicale

Maurice RAVEL

Concerto pour piano en sol majeur : 2. Adagio assai

Martha Argerich, Orchestre de la Suisse italienne, Alexander Vedernikov

WARNER CLASSIC

Ludwig van BEETHOVEN

Trio pour violon violoncelle et piano n°1 en Mi bémol Maj op 1 n°1 : 3. Scherzo

Kit Armstrong (piano), Andrej Bielow (violon), Adrian Brendel (violoncelle)

GENUIN

Jacques BREL

Vesoul

BARCLAY

Henry PURCELL

Amphitrion Z 572 : Minuet - Hornpipe - Boree

Les Musiciens de Saint-Julien, François Lazarevitch

ALPHA CLASSICS

Emmanuel CHABRIER

L’île heureuse Reynaldo Hahn (piano et chant)

MALIBRAN MUSIC

Vincenzo BELLINI

I Capuleti e I Montecchi : Ouverture

Orchestre national d’Île-de-France, Enrique Mazzola

NOMADMUSIC

Aurore IMBERT / Raphaël IMBERT

A letter to the muse

Aurore Imbert (voix), Raphaël Imbert (saxophone et clarinette basse), Jean-Luc Di Fraya (batterie), Pierre Durand (guitare)

JAZZ VILLAGE

Jacques BREL

La valse à mille temps

BARCLAY

Johannes BRAHMS

Symphonie n°1 en ut mineur : 3. Un poco allegretto e grazioso

Staatskapelle de Berlin, Daniel Barenboim

DG

Georg Friedrich HAENDEL

Samson HWV 57 : With plaintive note (Acte II) Air de Dalila

Joan Sutherland, Nouvel Orchestre symphonique de Londres, Richard Bonynge

DECCA

Sergei RACHMANINOV

Prélude pour piano en sol mineur op.23 n°5

Nikolai Lugansky

HARMONIA MUNDI

Giacomo PUCCINI

Manon Lescaut : In quelle trine morbide

Elsa Dreisig, Orchestre national Montpellier Occitanie, Michael Schonwandt

ERATO

Wolfgang Amadeus MOZART

Concerto pour piano n°9 en mi bémol majeur K 271 (Jeune homme) : I. Allegro

François Dumont, Orchestre symphonique de Bretagne

ODB

Johannes BRAHMS

Danse hongroise en sol mineur WoO 1 n°1 - arrangement pour violoncelle et piano

Alexandre Tharaud, Jean-Guihen Queyras

WARNER

Joseph KOSMA

Autumn Leaves

Cannonball Adderley, Miles Davis

BLUE NOTE