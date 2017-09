L'ONJ dirigé par son nouveau directeur musical, le chef Fabien Gabel dans le cadre du Festival de musique de Besançon

►07h40 - La chronique de Christian Merlin : Qu'est-ce qu'un festival ?

►07h56 - Les Dépêches Notes, par Sofia Anastasio

►08h05 - L'invité du jour : le chef d'orchestre Fabien Gabel

►08h53 - La chronique de Roselyne Bachelot : La musique des bals populaires et l’accordéon

Programmation musicale

♫ Antonio VIVALDI

Concerto en fa majeur op.10 n°1 RV 433 « La Tempesta di mare » pour flûte à bec, cordes et basse continue

Les Musiciens de Saint-Julien, François Lazarevitch (direction)

ALPHA 2017

♫ Bernhard Henrik CRUSELL

Quatuor n°2 en ut mineur op.4 : IV. Rondo pour clarinette violon alto et violoncelle

Quatuor Haydn de Londres

GLOSSA (2017)

♫ Serge RACHMANINOV

Concerto pour piano n°2 en do mineur op.18 : III. Allegro scherzando

Anna Vinnitskaya (piano), NDR Elbphilharmonie Orchestra, Krzysztof Urbanski (direction)

ALPHA 2017

♫ Pauline VIARDOT

Sonatine pour violon et piano en la min : II. Allegro

Reto Kuppel (violon), Wolfgang Manz (piano)

NAXOS 2017

♫ Frédéric CHOPIN

Etude n°11 en mi bémol majeur op.10 n°11

François-René Duchâble (piano)

ERATO 1981

♫ Camille SAINT-SAENS

Le rouet d’Omphale op.31

Orchestre National de France, Seiji Ozawa (direction)

EMI 1987

♫ Bill EVANS

It could happen to you

Bill Evans (piano), Eddie Gomez (contrebasse), Jack Dejohnette (percussions)

RESONANCE 2016