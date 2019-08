L'œuvre littéraire foisonnante de Berlioz avec le chef Daniel Kawka

, © T.P

Au programme aujourd'hui

Le « jeu musical » de l’été

Pour gagner les 10 billets pour visiter l’Exposition "Opéra Monde. La quête d'un art total" au Centre Pompidou-Metz, répondez correctement à la question posée par Gabrielle Oliveira Guyon. Cliquez sur "contactez-nous"et laissez vos nom, prénom et adresse postale complète. Bonne chance !

Les « meilleur s moments » de GFMLL

Alexandre Scriabine

Prélude pour la main gauche op. 9

Maxime Zecchini

Concert Générations France Musique, le live, le samedi 8 septembre 2018

Programmation musicale

Jean-Sébastien Bach

Suite n°3 en Ré Maj BWV 1068 : Gavotte I - II - I

Bach Collegium du Japon

Direction, Masaaki Suzuki

BIS

Michel Legrand

You must belive in spring

Bill Evans, piano

Eddie Gomez, contrebasse

Eliot Zigmund, batterie

WARNER BROS

Sergueï Rachmaninov

Sonate pour violoncelle et piano en sol min op 19 : Allegro scherzando

Henri Demarquette, violoncelle

Vanessa Benelli Mosell, piano

DECCA

Ludwig van Beethoven

Symphonie n°5 en ut min op 67 : 3. Scherzo

Orchestre royal du Concertgebow d'Amsterdam

Direction, Bernard Haitnik

PHILIPS

Jacques Offenbach

La fille du tambour-major : Examinez ma figure (Acte II) air de la duchesse

Marie Nicole Lemieux, mezzo-soprano

Orchestre national de France

Fabien Gabel, direction

NAIVE

Alexandre Scriabine

Prélude pour la main gauche op.9

Maxime Zecchini, piano

Extrait de l'émission Générations France Musique, le live, enregistré le 8 septembre 2018

Compagnie Rassegna

Non val aqua

BUDA MUSIQUE

Edouard Grieg

7 lyrische Stückchen op 47 : Mélodie op 47 n°3 - pour piano

Javier Perianes, piano

HARMONIA MUNDI

Julien Gauthier

Symphonie australe : 4ème mvt

Orchestre symphonique de Bretagne

Direction, Grant Llewellyn

Extrait du concert donné le 20 avril 2018 au Couvent des Jacobins de Rennes

Ferenc Farkas

March suite : Allegro moderato - pour orchestre

MAV Symphony Orchestra

Direction, Péter Csaba

TOCCATA CLASSICS

James Hart

Adieu to the pleasures and follies of love

Lucile Richardot, mezzo-soprano

Ensemble Correspondances

Direction, Sébastien Daucé

HARMONIA MUNDI

Ludwig van Beethoven

Symphonie n°9 : 4. Finale-Presto

Choeur Les Éléments (direction Joel Suhubiette)

La Chambre Philharmonique

Direction, Emmanuel Krivine

NAIVE RECORDS

Deodat de Severac

En vacances Livre I : Valse romantique

Aldo Ciccolini, piano

LA DOLCE VOLTA

Hector Berlioz

La nonne sanglante : Je meurs ! Je meurs si vous m'êtes ravie !

Mark Van Arsdale, ténor

Véronique Gens, soprano

Orchestre OSE !

Direction, Daniel Kawka

WARNER CLASSICS

Edison Denisov

Symphonie de chambre n°1 : 2ème mouvement

Ensemble orchestral contemporain

Daniel Kawka, direction

HARMONIA MUNDI

Pierre Boulez

Marteau sans maître : 5.Bel édifice et les pressentiments

Salomé Haller, soprano

Ensemble orchestral contemporain

Daniel Kawka, direction

Document privé