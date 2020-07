L'été musical de la soprano Sonya Yoncheva

La soprano bulgare évoque ses projets à venir et le souvenir du festival de Radio France à Montpellier 2016, lors duquel elle brillait dans le rôle titre de l'opéra "Iris" de Mascagni. Une retransmission de ce concert est prévue samedi 25 juillet à 20h sur France Musique.

Au programme aujourd'hui

En début d'émission, Clément Rochefort rend hommage à David Jisse, auteur, compositeur et interprète, producteur radiophonique sur France Musique et France Culture, qui s'est éteint à l'âge de 74 ans.

à lire aussi article Mort de David Jisse, compositeur et homme de radio

8h15 : Le tube de l'été de Paul Montag

Le tube de l'été de 8h20 : Le Festival France Musique

à réécouter événement [Antenne] Le Festival France Musique du 29 juin au 21 août 2020

8h30 : Nationale 7

Nationale 7 8h35 : La chronique de Taïssia Froidure

La chronique de Taïssia Froidure 8h40 : Classique info par Julien Hanck

par Julien Hanck 8h50 : L'invité du jour : Sonya Yoncheva

Programmation musicale

Idir/David Jisse

Ouvre-moi vite ta porte (A VavaInouva)

David et Dominique

David Jisse

Jamais plus pareille (Le départ)

Katy Voltchansky, voix

The Lovin’Spoonful

Summer in the city

Claude Debussy

Masques

Paul Montag, piano

Jacques Offenbach

Fantasio : Acte III, final

Marianne Crebassa (Fantasio), Jean-Sébastien Bou (Le Prince), Omo Bello (Elsbeth), Michal Partyka (Sparck), Renaud Delaigue (Le Roi de Bavière), Loïc Félix (Marinoni), Marie Lenormand (Flamel), Enguerrand De Hys (Facio), Jean-Gabriel Saint-Martin (Hartmann)

Chœur de l'Opéra de Montpellier, Chœur de la Radio Lettone, Orchestre National de Montpellier Languedoc-Roussillon, Friedemann Layer, direction

Charles Trenet

Sacré farceur

Alexandre Borodine

Le Prince Igor : Danses Polovtsiennes : V. Moderato alla breve, VI. Presto

Trio SR9

Pietro Mascagni

Iris : Acte III, Iris « l picciolmondodellamiacasetta»

Sonya Yoncheva (Iris), Chœur de la Radio Lettone, Chœur Opéra national Montpellier Languedoc-Roussillon, Orchestre national Montpellier Languedoc-Roussillon, Domingo Hindoyan, direction

Georg Friedrich Haendel

Jules César en Egypte : Acte I, air de Cléopâtre « Non disperar, chi sa »

Sonya Yoncheva (Cléopâtre), Academia Montis Regalis, Alessandro de Marchi, direction