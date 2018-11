L'Ensemble Appassionato consacre son premier enregistrement aux trois dernières symphonies de Mozart

Au programme aujourd'hui

► 07h45 - Classique Info de Sofia Anastasio

► 08h15 - Musique connectée de Suzanne Gervais : Le CNDC lance une appli pour s’initier à la danse contemporaine

► 08h30 - L'invité du jour : Mathieu Herzog

► 08h50 - La chronique de Julie Depardieu : Octave Mirbeau

♫ Programmation musicale

Charles TRENET / Johnny HESS / Arthur LAVANDIER

Vous qui passez sans me voir

Julien Behr, Orchestre de l’opéra de Lyon, Pierre Bleuse

ALPHA

Isaac ALBENIZ

Iberia III

Fanny Azzuro

PARATY

Eddie SAUTER / Alex WILDER

All the cats join in

Buck Clayton, Billy Butterfield, Ruby Braff, JC Higginbotham, Tyree Gleen, Julian Dash, Kenny Kersey, Coleman Hawkins, Steve Jordan, Walter Page, Bobby Donaldson

COLUMBIA

Maurice RAVEL

Ma mère l’oye : Petit Poucet

Orchestre symphonique de Boston, Charles Munch

BMG

L'IMPÉRATRICE

Sonate Pacifique

CRACKI RECORDS

Piotr I. TCHAIKOVSKI

Concerto pour piano n°1 en si bémol mineur op.23 : 3. Allegro con fuoco

Ivo Pogorelich, Orchestre symphonique de Londres, Claudio Abbado

DG

Jean-Sébastien BACH

Sonate pour violon n°1 en sol mineur BWV 1001 : 4. Presto

Anna Göckel

NOMADMUSIC

Georg Anton BENDA

Concerto en si mineur pour clavecin : 3. Allegro

Shalev Ad-El, Il Gardellino

ACCENT

Johannes BRAHMS

Sonate n°3 en fa mineur op. 5 : 3. Scherzo. Allegro energico

Zoltan Kocsis

HUNGAROTON

Claude DEBUSSY

Danse profane pour harpe et orchestre

Emmanuel Ceysson, Orchestre national de Lyon, Jun Märkl

FIDELIO

Domenico SCARLATTI

Sonate en ré majeur K 29

Alexandre Tharaud

VIRGIN

Giacomo PUCCINI

Suor Angelica : Ave Maria

Cristina Gallardo-Domas, London Voices, Philharmonia Orchestra, Antonio Pappano

EMI

Antonio VIVALDI

Concerto en ut majeur RV 558 (In tromba marina) : 1. Allegro molto

Ensemble Matheus, Jean-Christophe Spinosi

PIERRE VERANY

Claude DEBUSSY

Suite bergamasque L82 (75) : 3. Clair de lune

Menahem Pressler

DGG

Claude DEBUSSY / Kamasi WASHINGTON

Clair de lune

Kamasi Washington (saxophone) and his band

BRAINFEEDER