L’accordéoniste Richard Galliano, en récital à la Roque d'Anthéron

Au programme aujourd'hui

7h30 – Le « best of » de Générations France Musique, le live

7h45 – Classique Info de Florian Royer

de Florian Royer 7h50 – Le « blind test » de l’été : Gagnez le CD "Bach, Mozart" de Shani Diluka

8h15 – Le Tour de France des Festivals : Thomas Valverde pour le Biarritz piano festival

pour le Biarritz piano festival 8h30 – L'invité du jour : l'accordéoniste Richard Galliano

Le « blind test » de l’été

Pour gagner des places le dernier CD de Shani Diluka, répondez correctement à la question posée par Gabrielle Oliveira Guyon. Cliquez sur "contactez-nous"et laissez vos nom, prénom et adresse postale complète. Bonne chance !

Programmation musicale

Jean-Sebastien BACH

Partita pour piano n°3 en la min BWV 827 : 7. Gigue

Francesco Tristano, piano

Robert Schumann

Quatuor à cordes n°1 en la min op 41 n°1 : Presto

Quatuor Hermes

Sarah VAUGHAN

Honeysuckle Rose

Enregistrement en public à Chicago le 6 août 1957.

Modeste MOUSSORGSKI (orch. Sergei Gortschakov et Leo Funtek)

Les Tableaux d'une exposition : Gnomus

Orchestre symphonique de Toronto, Jukka-Pekka Saraste, direction

Johann Adolf HASSE

Sanctus Petrus et Sancta Maria Magdalena : Mea tormenta, properate ! (Air de Sanctus Petrus)

Jakub Jozef Orlinski (contre-ténor), Il Pomo d'Oro, Maxim Emelyanychev (dir.)

Jean SIBELIUS

Symphonie n°1 en mi min op 39 : 3. Scherzo

Orchestre Symphonique de Göteborg, Santtu Matias Rouvali (dir.)

Johannnes BRAHMS

Vier Gësange op 17 : Gesang aus fingal

Maitrise de Radio France / Isabelle Perrin, harpe / Michel Cantin et Jacques Deleplancque, cors / Denis Dupays, (dir).

(enregistré le 5 octobre 1993 à la maison de la Radio)

Alexandre BORODINE

Quatuor à cordes n°2 en Ré Maj : 2. Scherzo

Quatuor Zahir

Felix MENDELSSOHN

Quatuor à cordes en fa min op 80 : 2. Allegro assai

Quatuor Modigliani

Chucho Valdes et The Afro-Cuban Messengers

Begin to be good

Serguei RACHMANINOV

Prelude en Sol bémol Maj op 23 nº10 pour piano

Arcadi Volodos, piano

Adolphe ADAM

Gisèle : Final de l'acte I

Academy of Saint-Martin-in-the-fields, Sir Neville Marriner (dir.)

ERNESTO Nazareth Odeon

Richard Galliano

Claude Debussy

Clair de lune

Michel LEGRAND Hommage à Michel Legrand : The windmills of your mind / Once upon a summertime / You must believe in spring

Francisco MARIN Misa por un continente : 4. Sanctus

Alborada, les Guaranis, François Naturel (dir.)