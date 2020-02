Boccherini, Judy Garland et Kent Nagano, l'invité du jour

L'immense chef d'orchestre américain sera à l'affiche du festival Présences le 15 février à la Maison de la Radio : il dirigera le Chœur, la Maîtrise et l'Orchestre Philharmonique de Radio France dans un programme très varié, de Messiaen à une création d'Helen Grime.

Au programme aujourd'hui

Le jeu musical

Programmation musicale

Antonio Vivaldi

Gloria en Ré Maj RV 589 : Gloria in excelsis Deo

Le Concert Spirituel

Direction, Hervé Niquet

ALPHA

Erich Wolfgang Korngold

La ville morte : Prélude (Acte III)

Orchestre de la Radio de Munich

Direction, Erich Leinsdorf

SONY

Claude Debussy

Etude pour les tierces

Florian Boffard, piano

HARMONIA MUNDI

Jean Ferrat

La Montagne

EPM

Jean Cras

Paysages : Paysage champêtre

Jean-Pierre Ferey, piano

SKARBO

Luigi Boccherini

Concerto en Ré Maj. G 479 : Allegro

Edgar Moreau, violoncelle

Il Pomo d'Oro

Direction, Riccardo Minasi

ERATO

John Lennon et Yoko Ono

Oh my love

Patricia Petibon, soprano

Susan Manoff, piano

SONY

Camille Saint-Saëns

Romance en Fa Maj op 36

Emmanuelle Bertrand, violoncelle

Pascal Amoyel, piano

HARMONIA MUNDI