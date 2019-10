Juliette Gréco, Les Indes Galantes et Aurélie Dupont

Au programme aujourd'hui

7h45 – Classique info de Sofia Anastasio.

Retour de spectacle : Les Indes Galantes de Rameau à l'Opéra de Paris par Guillaume Tion.

7h50 – Le jeu musical : Gagnez votre place pour l'opéra-comique Richard Cœur de Lion de Grétry, joué ce dimanche 13 octobre à l'Opéra Royale de Versailles.

8h15 – La chronique Musique connectée de Suzanne Gervais : la veste connectée de Levis

8h30 – L'invitée du jour : Aurélie Dupont.

Le jeu musical

Pour gagner votre place pour l'opéra-comique Richard Cœur de Lion de Grétry, joué ce dimanche 13 octobre à l'Opéra Royale de Versailles, répondez correctement à la question posée par Jean-Baptiste Urbain.

Programmation musicale

Jean-Sébastien Bach

Concerto pour hautbois et orchestre en Fa Maj BWV 1053 : 1. Allegro

Céline Moinet, hautbois

L’arte del mondo

BERLIN CLASSICS

Benjamin Britten

Sérénade op 31 : Hymn

Robert Tear, ténor

Orchestre de Chambre Anglais

Direction, Jeffrey Tate

EMI

George Gershwin

The man I love

Miles Davis, trompette

Milt Jackson, vibraphone

Kenny Clarke, batterie

Thelonious Monk, piano

Percy Heath, contrebasse

PRESTIGE

Serge Rachmaninov

Prélude en sol min op 23 n°5

Boris Berezovsky, piano

MIRARE

Jean-Baptiste Lully

Le bourgeois gentilhomme : Marche pour la cérémonie des Turcs

Concert des nations

Direction, Jordi Savall

VALOIS

Barry Manilow/Frédéric Chopin

Could it be magic

PATHE

Domenico Scarlatti

Sonate pour piano en fa min K 466

Dmitry Masleev, piano

MELODIYA

André Ernest Modeste Grétry

Andromaque : Ouverture

Le Concert Spirituel

Direction, Hervé Niquet

GLOSSA

Juliette Gréco

Moulin Rouge

PHILIPS

Wolfgang Amadeus Mozart

Abdenempfindung KV 523

Irmgard Seefried, soprano

Erik Werba, piano

DGG

Hans Erdmann

Nosferatu : une symphonie de l’horreur : Suppressed terror / The book of vampires

Orchestre Philharmonique de Brandebourg

Direction, Gillian Bunshaft Anderson

RCA

Anonyme

Al Nacimiento de Christo Nuestro Senor, pour ensemble vocal et instrumental

Hesperion XXI

Capella Reial de Catalogne

ALIA VOX

Claude Debussy

Images L 122 : Ibéria : Le matin d'un jour de fête

Orchestre de la Suisse Romande

Direction, Armin Jordan

ERATO

Max Richter/Antonio Vivaldi

Summer 3

Daniel Hope, violon

Orchestre de Chambre du Konzerthaus de Berlin

Direction, André de Ridder

DGG

Alexandre Glazounov

Raymonda : Grande valse (Acte I)

Orchestre du Théâtre du Bolchoï

MELODIYA

James Blake

Two men down

POLYDOR