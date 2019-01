Julien Hardy, héraut du basson français

Aujourd'hui 4 janvier, promenons nous dans les bois français : Gabrielle Oliveira Guyon reçoit le bassoniste soliste de l'Orchestre Philharmonique de Radio France, Julien Hardy, qui présente son dernier disque enregistré avec le pianiste Simon Zaoui.

Au programme aujourd'hui

Programmation musicale

Jean-Sébastien BACH

Sonate en Mi bémol Maj BWV 1031 : Sicilienne

Beatrice Berrut, piano

APARTE 2014

Vladimir COSMA

Caprice n°3 : Furioso

Vincent Beer-Demander (piano)

LYRINX 2018

Robert SCHUMANN (transcr. Vincent Manac'h)

Wiegenlied am Lager eines kranken Kindes op 78 n°4 - pour voix de femmes et harpe Pygmalion, Emmanuel Ceysson, harpe, Raphaël Pichon, direction

HARMONIA MUNDI 2016

Miles DAVIS

Tutu

Miles Davis, trompette

WARNER BROS 1986

Edouard LALO

Symphonie espagnole en ré min op 21 : Intermezzo - pour violon et orchestre

Lorenzo Gatto, violon, orchestre philharmonique royal de Liege, Jean-Jacques Kantorow,dir

ALPHA 2016

Serge RACHMANINOV

Polka italienne Brigitte

Engerer et Oleg Maisenberg, pianos

HARMONIA MUNDI 2003

Choix musical de Mathieu Romano

Dick Annegarn

Bruxelles

Dick Annegarn

POLYDOR 2001

Cesar FRANCK

6 pièces pour orgue : 3. Prélude fugue et variation en si min op 18 M 30

André Isoir, orgue

LA DOLCE VOLTA 2017

Vincent D’INDY

Quatuor à cordes n°2 en Mi Maj op 45 : Très animé

Quatuor Prat

VALOIS 1992

à réécouter émission Classique info Classique info du vendredi 04 janvier 2019

Charles IVES

Quatuor à cordes n°1 From the Salvation Army : Andante con moto

Quatuor Emerson

DEUTSCHE GRAMMOPHON 1992

Franz SCHUBERT

Impromptus op 90 D 899 : n°3 en Sol bémol Maj

Alfred Brendel, piano

Joseph HAYDN

Symphonie en fa min HOB I : 49 (La Passion) : 4. Finale. Presto

Les métamporphoses, Raphael Feye, direction et Julien Libeer, piano

ARCHIVE INA : Stevie Wonder

Stevie WONDER

Black orchid

musique du documentaire The secret life of plants

Igor STRAVSINKY

Divertimento pour violon et piano : IV. Pas de deux. Coda

Vadim Repin, violon et Boris Berezovsk, piano

DNC 548429 plage 9

à réécouter émission Musique connectée Soundsgood fête ses quatre ans

Henri DUTILLEUX

Sonate pour piano : 1. Allegro con moto

Aline Piboule, piano

Kurt WEILL

Marie Galante : Youkali

Marion Rampal, Raphaël Imbert, Quatuor Manfred

Camille Saint-Saëns

Sonate pour basson et piano en Sol Maj op 168 : 2. Allegro scherzando

Julien Hardy, basson ; Simon Zaoui, piano

KLARTHE 2018