Julie Andrews, Pierre Henry et notre invité, Semyon Bychkov

Au programme aujourd'hui

Programmation musicale

Gabriel Fauré

Quatuor avec piano n°1 en Ut min op. 15 : 4. Allegro molto

Ensemble Contraste

ZIG ZAG TERRITOIRE

Jacques Morel

La bretonne : Suite première

Fuoco E Cenere

Jay Bernfeld, viole de gambe et direction

PARATY

Antoine Simon

Petits morceaux d’ensemble op 26 : Scottisch

Quintette de cuivres les Siècles

NOMADMUSIC

César Franck

Prélude fugue et variation pour piano en Si min

Célimène Daudet, piano

ARION

Antonio Vivaldi

Concerto pour hautbois en Ut Maj RV 447 P 41 : 1 : Allegro non molto

Orchestre de Chambre d’Europe

Direction, Douglas Boyd

DG

Tigran Hamasyan

Etude n°1

Tigran Hamasyan, piano

NONESUCH RECORDS

Giuseppe Verdi

Ernani : Oh, come felici gioisxon gli sposi (Acte IV)

Orchestre et Choeur de l’Opéra national du Pays de Galles

Direction, Richard Bonynge

DECCA

Marchetto Cara

Tanto volte si si si

Doulce Mémoire

Direction, Denis Raisin-Dadre

ALPHA

Jean-Philippe Rameau

Pièces de clavecin en concerts : Concert IV en Si Bémol Maj : La Rameau Les Timbres

FLORA

Henry Mancini

Crazy World

Julie Andrews, voix

CRESCENDO RECORDS

Maurice Ravel

La Valse - pour piano

Beatrice Rana, piano

WARNER CLASSICS

Félix Mendelssohn

Lauda Sion op. 73 : In hac mensa novi Regis

Gesine Adler, soprano

Susanne Langner, mezzo-soprano

Martin Petzold, ténor

Dominik Wörnern basse

Orchestre du Gewandhaus de Leipzig

Direction, Georg Christoph Biller

GENUIN

Piotr Illich Tchaïkovski

Concerto pour piano n°1 en si bémol min op. 23 : 1. Allegro non troppo e molto maestoso

Kirill Gerstein, piano

Orchestre Philharmonique Tchèque

Direction, Semyon Bychkov

DECCA

Piotr Illich Tchaïkovski

Symphonie n°5 en Mi min op. 64 : 3. Valse. Allegro moderato

Orchestre Philharmonique Tchèque

Direction, Semyon Bychkov

DECCA

Henri Dutilleux

Symphonie n°2 : 3.Allegro fuocoso

Orchestre de Paris

Direction, Semyon Bychkov

DG

Piotr Illich Tchaïkovski

Symphonie n°6 en si min op 74 : Allegro vivace

Orchestre Philharmonique Tchèque

Direction, Semyon Bychkov

DECCA