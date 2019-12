Joyeux anniversaire Pierre Soulages avec René Koering, Ella Fitzgerald, Haydn ; et notre invité, David Bismuth

Au programme aujourd'hui

7h45 – Classique info de Christophe Dilys.

7h50 – Le jeu musical : Gagnez le coffret Yannick Nézet-Séguin : The Rotterdam Philharmonic Orchestra Collection, paru chez Deutsche Grammophon.

8h15 - La chronique Musique connectée de Suzanne Gervais : Associer musique et mets : une appli vous aide !

8h30 – L'invité du jour : David Bismuth

Le jeu musical

Programmation musicale

Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 170 : Vergügte Ruh’ beliebte Seelenlust

Andreas Scholl, contre-ténor

Collegium Vocale de Gand

Direction, Philippe Herreweghe

HARMONIA MUNDI

Henryk WieniawskiConcerto pour violon n°2 en Ré min op. 22 : 2. Romance

Julian Rachlin, violon

Orchestre Philharmonique d’Israël

Direction, Zubin Mehta

SONY

Vincent Youmans

Tea for two

Ella Fitzgerald, voix

Count Basie et son Orchestre

VERVE

Nicola Porpora

Ariane à Naxos : In amoroso petto (Duo Ariane et Thésée)

Simone Kermes, soprano

Vivica Genaux, mezzo-soprano

Cappella Gabetta

Direction, Andres Gabetta

SONY CLASSICAL

Jean-Philippe Rameau

Naïs : Premier et deuxième Rigaudon pour les Nymphes et les Zéphyrs (Prologue)

Orchestre Orfeo de Budapest

Direction, György Vashegyi

GLOSSA

Michel Legrand

The little drummer boy

Iggy Pop, voix

BARCLAY