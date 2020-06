Journée Quatuor Ebène avec Pierre Colombet et Marie Chilemme

Aujourd'hui France Musique célèbre le Quatuor Ebène. La journée démarre avec Pierre Colombet et Marie Chilemme au micro de Jean-Baptiste Urbain dans Musique Matin, pour fêter la sortie de leur intégrale "Beethoven around the world".

Le Quatuor Ebène, quatuor à cordes : (de gauche à droite) Raphaël Merlin, violoncelle - Pierre Colombet, Gabriel Le Magadure, violons - Marie Chilemme, alto , © Julien Mignot