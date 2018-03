Journée José Van Dam sur France Musique

Radio France éditions > Chansons d'automnes

►07h40 - Musique et web, par Suzanne Gervais : Des Linkedins pour les musiciens

►07h56 - Les Dépêches Notes de Sofia Anastasio : Dépêches Notes du mardi 6 mars 2018

►08h05 - l'Invité du jour : José Van Dam

►08h53 - La chronique de Guillaume Tion : Les Sages

Programmation musicale

♫ Serge RACHMANINOV

Etudes-Tableaux op.39 : IV. Allegro assai

Jean-Paul Gasparian (piano)

EVIDENCE

♫ Georg Friedrich HAENDEL

Dixit Dominus HWV 232 : De torrente in via bibet - arrangement pour violoncelle alto et orchestre à cordes

Christian-Pierre La Marca (violoncelle), Adrien La Marca (alto), Les Ambassadeurs, Alexis Kossenko (direction)

SONY CLASSICAL

♫ Jean SIBELIUS

Symphonie n°1 en mi mineur op.39 : II. Scherzo

Orchestre philharmonique de Vienne, Lorin Maazel (direction)

THOROFON

♫ Luciano BERIO

Folk songs : Loosin Yelav (arménien : “lever de lune”)

Anna Stéphany (mezzo-soprano), Labyrinth ensemble

ALPHA

♫ Ludwig van BEETHOVEN

Quatuor à cordes n°12 en Mi bémol Maj op 127 : III. Scherzo

Quatuor Belcea

ZIG ZAG TERRITOIRES

♫ Zoltan KODALY

Ave Maria pour choeur de femmes a cappella

Choeur de femmes Calliope, Regine Theodoresco (direction)

CALLIOPE

♫ Serge PROKOFIEV

Sonate n°2 en ré min op 14 : II. Scherzo

Stéphane Ginsburgh (piano)

CYPRES

♫ Jean-Sébastien BACH

Cantate BWV 75 Die Elenden sollen essen (les malheureux mangeront) : Première partie - Choeur

Ricercar Consort, Philippe Pierlot (direction)

ALPHA

♫ Joseph HAYDN

Trio nº 33 en sol min HOB XV : 19 : Presto

Patrick Cohen (pianoforte), Christophe Coin (violoncelle), Erich Hobarth (violon)

HARMONIA MUNDI

♫ Ralph VAUGHAN WILLIAMS

Symphonie n°8 en ré mineur : IV. Toccata: Moderato maestoso

Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, Andrew Manze (direction)

ONYX

Programmation musicale de l'invité

♫ Gabriel FAURE

3 mélodies op 23 : Les berceaux op 23 n°1

José van Dam, Jean-Philippe Collard (piano)

ERATO

♫ Claude NOUGARO

Le jazz et la java

José van Dam, Jean-Philippe Collard-Neven (piano), Jean-Louis Rassinfosse (contrebasse)

RADIO FRANCE

♫ Wolfgang Amadeus MOZART

Don Giovanni : Acte 1 - scène 2 - Air de Leporello dit “air du catalogue”

José van Dam, Orchestre du Théâtre Nationale de l’Opéra de Paris, Lorin Maazel (direction)

CBS

♫ Giuseppe VERDI

Don Carlos : Elle ne m’aime pas (Acte IV) Air de Philippe II

José van Dam, Orchestre de Paris, Antonio Pappano (direction)

EMI

♫ Claude DEBUSSY

Pelléas et Mélisande L 88 : Acte I Sc 1 - Je ne pourrai plus sortir de cette forêt (Golaud et Mélisande)

José van Dam (Golaud), Orchestre Philharmonique de Vienne, Claudio Abbado (direction)

DG

♫ Serge GAINSBOURG

La Javanaise

Jean-Philippe Collard-Neven (piano), Jean-Louis Rassinfosse (contrebasse)

RADIO FRANCE