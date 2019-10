Haendel, Gershwin et nos invités Léa Desandre et Thomas Dunford

Au programme aujourd'hui

7h45 – Classique info de Sofia Anastasio.

7h50 – Le jeu musical : Gagnez le disque de Shani Diluka : Tempéraments - Bach, Mozart, avec l'Orchestre de chambre de Paris, sorti le 8 mars 2019 chez Mirare.

8h15 – La chronique Musique connectée de Suzanne Gervais : Bibliojazz, une base de données sur le jazz

8h30 – Les invités du jour : Thomas Dunford et Lea Desandre

Le jeu musical

Pour gagner le disque de Shani Diluka : Tempéraments - Bach, Mozart, avec l'Orchestre de chambre de Paris, sorti le 8 mars 2019 chez Mirare, répondez correctement à la question posée par Gabrielle Oliveira Guyon.

Programmation

Jean-Sébastien Bach

Concerto en ré min BWV 1043 : Allegro - pour 2 violons cordes et basse continue

Deborah Nemtanu et Sarah Nemtanu, violons

Orchestre de chambre de Paris

Direction, Sascha Goetzel

NAIVE RECORDS

Georg Friedrich Haendel

Il trionfo del tempo e del disinganno HWV 46a : Un pensiero nemico di pace (Acte I) Air de la Beauté

Cecilia Bartoli, mezzo-soprano

Les Musiciens du Louvre

Direction, Marc Minkowski

DECCA

Hélène de Montgeroult

Sonate n°9 en fa dièse min op 5 n°3 : Presto

Bruno Robillard, piano

HORTUS

Wolfgang Amadeus Mozart

Don Giovanni : Ouverture

Orchestre baroque de Fribourg

Direction, René Jacobs

HARMONIA MUNDI

Benjamin Godard

Symphonie gothique op 23 : Allegro non troppo

Orchestre de la Radio de Munich

Direction, David Reiland

CPO

Georges Brassens

Le parapluie

MERCURY RECORDS

Jean Sibelius

6 impromptus op 5 : Impromptu en si min op 5 n°5 - pour piano

Leif Ove Andsnes, piano

SONY

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonate pour piano n°8 en la min op 4 n°3 K 310 : 3. Presto

Shani Diluka, piano

MIRARE

Howard Shore

BOF Le Seigneur des anneaux : Le retour du Roi : A storm is coming

Orchestre Philharmonique de Londres

Direction, Howard Shore

REPRISE RECORDS

George Gershwin

BOF Manhattan : Someone to watch over me

Orchestre Philharmonique de New York

Direction, Zubin Mehta

FM PRODUCTIONS

Esperanza Spalding

Dancing the animal

Esperanza Spalding, voix et basse

Matt Stevens, guitare

Justin Tyson, batterie

CONCORD RECORDS

Darius Milhaud

Le Carnaval d'Aix, op. 83b : Le bon et le mauvais tuteur

Claude Helffer, piano

Orchestre national de France

Direction, David Robertson

MUSIFRANCE

David Popper

Elfentanz op. 39

Bruno Philippe, violoncelle et Tanguy de Williencourt, piano

QUEEN ELISABETH COMPETITION

Antonio Vivaldi

Juditha Triumphans RV 644 : Air Armatae face et anguibus

Jupiter

ALPHA

Antonio Vivaldi

Concerto pour luth RV 93 : Allegro Jupiter

ALPHA

Antonio Vivaldi _Nisi Dominus RV 608 : Cum Dederit_Jupiter

ALPHA

Antonio VivaldiConcerto pour violoncelle en sol mineur RV 416 : Allegro

Jupiter

ALPHA