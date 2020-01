Johann Strauss fils, Beethoven et notre invité, Clément Lefebvre

Au programme aujourd'hui

Le jeu musical

Pour gagner le disque Neuvième Symphonie de Beethoven, par les chœur et orchestre de la radio Bavaroise, répondez correctement à la question posée par Jean-Baptiste Urbain.

Cliquez sur "contactez-nous"et laissez-nous vos coordonnées : nom, prénom et adresse postale complète. Bonne chance !



Programmation musicale

BEETHOVEN

Symphonie n°1 en Ut Maj op 21 : 1. Adagio molto - Allegro con brio

Orchestre Philharmonique de Vienne

Direction : Andris Nelsons

Deutsche Grammophon

FIELDS IRVING

MIAMI BEACH RHUMBA

Xavier Cugat et son orchestre

DECCA

LEONARD BERNSTEIN

On the Town : Carnegie Hall (Do-Do-Re-Do) Betty Comden

On the Town Orchestra

Direction : Leonard Bernstein

CRISTOFORO CARESANA

Tarantella - pour ensemble instrumental

Il Giardino Armonico

Direction : Giovanni Antonini

Alpha

JOSQUIN DES PRES

De tous biens plaine - pour ensemble instrumental

Il Giardino Armonico

Direction : Giovanni Antonini

Alpha

JOHANN STRAUSS FILS

Herz-Schermz-polka - The King’s Singers

Sabine Meyer, clarinette - Manuel Barrueco, guitare - Georg Hortnagel, contrebasse

EMI

PROKOFIEV

Symphonie n°1 en Ré Maj op 25 - 2. Larghetto

Orchestre Symph Allemand de Berlin

Direction : Tugan Sokhiev

SONY

DANNY ELFMAN

What’s This

Olivia Ruiz et le Red Star Orchestra

Polydor

BEETHOVEN

Symphonie n°9 en ré min op 125 : 2. Molto vivace

Orchestres divers

Direction : Leonard Bernstein

Deutsche Grammophon