Joël Suhubiette et l'ensemble Jacques Moderne mettent les Concerts d'Automne à l'heure anglaise

Au programme aujourd'hui

► 07h45 - Classique Info de Sofia Anastasio

► 08h15 - Musique connectée de Suzanne Gervais : Comédies musicales à la Philharmonie : la playlist !

► 08h30 - L'invité du jour : Joël Suhubiette

► 08h50 - La chronique de Roselyne Bachelot : Louis II de Bavière et Wagner

♫ Programmation musicale

Josef MYSLIVECEK

Concerto pour violon en ré majeur : 1. Allegro

Leila Schayegh, Collegium 1704, Vaclav Luks

ACCENT

Ludwig VAN BEETHOVEN

Sonate pour piano n°30 en mi majeur op.109 : 1. Vivace ma non troppo - Adagio espressivo

Alexandre Tharaud

ERATO

Joan Manuel SERRAT / Quito Gato (arrangement)

Mediterraneo

Mariana Flores, Cappella Mediterranea, Leonardo Garcia Alarcon

ALPHA

George GERSHWIN

A woman is a sometime thing

Celia Kameni, The Amazing Keystone Big Band

NOME

Gilles VIGNEAULT / Jean-François GROULX

L'Inventaire

Gilles Vigneault

TANDEM

Jean-Féry REBEL

Les Plaisirs champêtres : Musette - Gavotte - Chaconne - Passepied

La Petite Bande, Sigiswald Kuijken

ACCENT

Ludwig VAN BEETHOVEN

Concerto pour piano n°1 en ut majeur op.15 : 3. Rondo

Cédric Tiberghien, Orchestre national d’Île-de-France, Enrique Mazzola

NOMADMUSIC

Vinicius de MORAES / TOQUINHO

Samba da benção

Vinicius de Moraes, Toquinho

PHILIPS

Felix MENDELSSOHN

Octuor à cordes en mi bémol majeur op.20 : 3. Scherzo. Allegro leggierissimo

Chouchane Siranossian, Jakob Lehmann, Balazs Bozzai, Nicolas Mazzoleni, Bernadette Verhagen, Katya Polin, Davit Melkonyan, Astrig Siranossian

ALPHA

Claude DEBUSSY

Fantaisie pour piano et orchestre : 1. Andante ma non troppo

Jonas Vitaud, Secession Orchestra, Clément Mao-Takacs

MIRARE

Marin MARAIS

Suite en sol mineur : 9. Plainte pour viole et basse continue

Ensemble Le Vertigo

LES BELLES ECOUTEUSES

Christoph Willibald von GLUCK

Orphée et Eurydice : Amour viens rendre à mon âme (Acte I) Air d'Orphée

Marianne Crebassa, Orchestre du Mozarteum de Salzbourg, Marc Minkowski

ERATO