Jérôme Ducros et Bruno Philippe au festival Jeunes Talents

8h30 – Les invités du jour : Jérôme Ducros, compositeur, pianiste, et Bruno Philippe, violoncelliste, actuellement à l'affiche du festival Jeunes Talents

Programmation musicale

Wolfgang Amadeus Mozart

Trio pour piano, clarinette et alto en mi bémol majeur K. 498 "Trio des Quilles" : III. Allegretto

Jean-Philippe Collard, piano / Michel Portal, clarinette / Gérard Caussé, alto

EMI

Serge Prokofiev

Concerto pour violon n° 1 en ré majeur op. 19 : I. Andantino

Liya Petrova, violon / Orchestre Symphonique d'Odense, dir. Kristiina Poska

Orchid Classics

Pierre Wissmer

Divertissement sur un choral : I. Adagio

Orchestre Symphonique Hongrois, dir. Alain Paris

Claves

Igor Stravinsky

Elégie pour alto seul

Adrien Boisseau, alto

CNSMDP

Franz Schubert

Rondo pour piano à quatre mains en la majeur D. 951

Martha Argerich et Nelson Freire, piano

Deutsche Grammophon

Franz Schubert / arrangement Paul Meyer et Pascal Contet

Litanei auf das Fest aller Seelen D. 343

Paul Meyer, clarinette / Pascal Contet, accordéon

Sony Classical

Astor Piazzolla

Les Quatre Saisons de Buenos Aires : Primavera portena

Trio Astoria : Félicien Brut, accordéon / Nina Skopek, violon / Brigitte Coissard, piano

Lude & Interlude

Thelonious Monk

Light Blue (Les Liaisons dangereuses 1960)

Thelonious Monk Quartet : Thelonious Monk, piano / Charlie Rouse, saxophone ténor / Sam Jones, contrebasse / Art Taylor, batterie

SAM Records

Georg Friedrich Haendel

Acis and Galatea : Oh, the pleasure of the plains

Les Arts Florissants, dir. William Christie

Erato

Tobias Hume

Loves Farewell

Luciana Elizondo, basse de viole

Col Partire

Pietro Antonio Locatelli

Caprice pour violon seul n° 1 en ré majeur

Gabriel Tchalik, violon

Evidence

Maurice Ravel

Sonate pour violon et piano en sol majeur : II. Blues

Gabriel Tchalik, violon / Dania Tchalik, piano

Evidence

Trad. Serbie

Ajde jano (album Arrival)

Kleztory

Amerix Artists

Johannes Brahms

Sonate pour violoncelle et piano n° 1 en mi mineur op. 38 : II. Allegro quasi menuetto

Bruno Philippe, violoncelle / Tanguy de Williencourt, piano

Evidence

Serge Rachmaninov

Deux Pièces pour violoncelle et piano op. 2 : I. Prélude

Bruno Philippe, violoncelle / Jérôme Ducros, piano

Harmonia Mundi

Jérôme Ducros

Quintette pour piano et cordes (extrait)

Jérôme Ducros, piano / Sergueï Malov, violon / Mi-Sa Yang, violon / Gérard Caussé, alto / Jérôme Pernoo, violoncelle

Decca

Nikolaï Miaskovski

Sonate pour violoncelle et piano n° 1 en ré majeur op. 12 : I. Adagio - Andante

Bruno Philippe, violoncelle / Jérôme Ducros, piano

Harmonia Mundi

Baa Box

Solal (album Warm Canto)

Baa Box : Leïla Martial, vocal / Eric Pérez, vocal, batterie / Pierre Tereygeol, vocal, guitare

Laborie Jazz