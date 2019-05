Jean-Noël Tronc : défenseur d'une unité culturelle européenne

Au programme aujourd'hui

Programmation musicale

ANONYME

The original black joke, sent from Dublin

Reinoud Van Mechelen, A Nocte Temporis

ALPHA

Philip GLASS / Christian BADZURA

Glassworks : opening - arrangement pour piano et quatuor à cordes

Vikingur Olafsson, Siggi String Quartet

DG

Hector BERLIOZ

Les Nuits d’été : L’Île inconnue

Stéphane Degout, Les Siècles, François-Xavier Roth

HARMONIA MUNDI

Jacques HOTTETERRE

Suite pour flûte en ut mineur op.5 n°2 : Rondeau

Les Musiciens de Saint-Julien, François Lazarevitch

ALPHA

Antonio Carlos JOBIM / Newton MENDONÇA

Desafinado

Joao Gilberto

BARCLAY

Claude DEBUSSY / Chris HAZELL (arrangement)

Suite bergamasque : Clair de lune

Albrecht Mayer, Académie de St. Martin-in-the-Fields, Mathias Monius

DECCA

Ludwig VAN BEETHOVEN

Sonate n°29 en si bémol majeur op. 106 : 2. Scherzo. Assai vivace

Ronald Brautigam

BIS

Georg Philipp TELEMANN

Quatuor pour flûte traversière baroque, hautbois, violon en Ré Maj TWV 43 : G2 : 4. Vivace

Membres du Concerto Amsterdam

WARNER CLASSICS

Vernon DUKE / Ira GERSHWIN

I Can't Get Started

Dizzy Gillespie (trompette), Sonny Stitt (saxophone), Kai Winding (trombone), Thelonious Monk (piano), Al McKibbon (contrebasse), Art Blakey (batterie)

INA

Robert JOHNSON

Have you seen the bright lily grow ?

Iestyn Davies, Thomas Dunford, Jonathan Manson

WIGMORE HALL LIVE