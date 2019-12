Verdi, The Doors, et Jean-Jacques Sempé, l'invité du jour

Au programme aujourd'hui

7h45 – Classique info de Sofia Anastasio.

7h50 – Le jeu musical : Gagnez le disque "King Arthur" de Purcell par l'Ensemble Vox Luminis et Lionel Meunier, sorti le 23 novembre chez Alpha.

8h30 – L'invité du jour : Jean-Jacques Sempé

Le jeu musical

Programmation musicale

Jean-Sébastien Bach

Suite anglaise n°2 en la min BWV 807 : Prélude

Jean-Frédéric Neuburger, piano

MIRARE

Giuseppe Verdi

Aïda : Céleste Aïda (Acte I Sc 1)

Jonas Kaufmann, ténor

Orchestre de l’Académie Sainte Cécile de Rome

Dir. Antonio Pappano

WARNER CLASSICS

Ludwig van Beethoven

Quatuor à cordes n°2 en Sol Maj op 18 n°2 : Scherzo

Quatuor Belcea

ZIG ZAG TERRITOIRES

The Doors

Light my fire

Astrud Gilberto

VERVE

Jean-Baptiste Lully

Isis : Ouverture (prologue)

Les Talens lyriques

Dir. Christophe Rousset

APARTE