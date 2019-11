Javier Perianes, Marcio Faraco et notre invité, Alexandre Tharaud

Au programme aujourd'hui

Le jeu musical

Pour gagner vos places pour le disque d'Antoine Tamestit et Masato Suzuki, Sonatas for Viola and Harpsichord - JS Bach, sorti le 23 août 2019 chez Harmonia Mundi, répondez correctement à la question posée par Gabrielle Oliveira Guyon.

Cliquez sur "contactez-nous"et laissez-nous vos coordonnées : nom, prénom et adresse postale complète. Bonne chance !

Programmation musicale

Jean-Sébastien Bach

Concerto en ut min BWV 1060 : Allegro - pour violon hautbois cordes et basse continue

Midori Seiler, violon

Xenia Loffler, hautbois

Akademie für Alte Musik Berlin

Stefan Mai, direction

HARMONIA MUNDI

Maurice Ravel

Miroirs M. 43 : 1. Noctuelles - pour piano

Beatrice Rana, piano

WARNER CLASSICS

Francis Poulenc

Chansons pour enfants FP 75 : Nous voulons une petite soeur- pour ténor et piano

Michel Sénéchal, ténor

Dalton Baldwin, piano

EMI

Felix Mendelssohn

Concerto n°2 en ré min op 40 : Finale : Presto scherzando - pour piano et orchestre

Jan Lisiecki, piano

Orchestre de chambre Orpheus

DGG

Edouard Grieg

Suite lyrique op 54 : Troldtog op 54 n°3 - pour piano

Javier Perianes, piano

HARMONIA MUNDI

Samuel Barber

Reincarnations op 16 : The coolin' Les Métaboles

Direction, Léo Warynski, direction

NOMADMUSIC

Wolfgang Amadeus Mozart

Symphonie n°25 en sol min K 183 : Menuetto - trio

Orchestre philharmonique de Vienne

Direction, Leonard Bernstein

DGG

Jean-Sébastien Bach

Sonate n°3 en sol min BWV 1029 : 3. Allegro - arrangement pour alto et clavecin

Antoine Tamestit, alto

Masato Suzuki, clavecin

HARMONIA MUNDI

Jean-Baptiste Lully

Isis : Prologue : Ouverture et Scène I

Choeur de Chambre de Namur

Les Talens Lyriques

Direction, Christophe Rousset

APARTE

Jean-Joseph Cassanéa de Mondonville

Sonate en trio pour 2 violons et basse continue en mi min op 2 n°1 : Presto

Ensemble Diderot

AUDAX

Joseph Haydn

Symphonie en fa dièse min HOB I : 45 Les adieux : Allegro assai

Anima Eterna

Direction, Jos van Immerseel

ZIG ZAG TERRITOIRES

Marcio FaracoMeu juramento

EMARCY